شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الليبي: السراج زار تركيا قبل التراجع عن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وسائل إعلام ليبية عن زيارة سرية لرئيس الوفاق فايز السراج إلى تركيا ولقاء مسؤولين في المخابرات التركية قبل تراجعه عن الاستقالة من منصبه التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري. وقالت وسائل إعلام ليبية إن السراج، زار أنقرة منذ أيام والتقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان قبل تراجعه عن استقالته.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب إن المؤسسة العسكرية لا ترضى بأي انقسامات في ليبيا، مؤكدا أن من يرفض مسار الحوار السياسي هو من يخشى المحاسبة على جرائمه.

وانطلقت أمس الإثنين ولمدة ثلاثة أيام في مدينة غدامس الليبية الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».

وأوضح المحجوب أن اجتماع غدامس سينظر في تشكيل لجان خاصة لتنفيذ بنود اتفاق جنيف.

مؤكدا أن عودة قوات الجيش إلى ثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية. وشدد على أن تأمين «سرت» سيكون من قوات المدينة نفسها.

ويبحث اجتماع غدامس أيضا سبل تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الغردقة، كما ستتم مناقشة إعادة وهيكلة حرس المنشآت النفطية فيما بعد.

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يأتي هذا فيما دعا اجتماع لشيوخ قبائل وأعيان ليبيين الأحد، إلى التعبئة العامة ضد تقسيم البلاد وتشكيل هيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمرات داخل البلاد لرأب الصدع بين مختلف الأطراف.

كما دعا المجتمعون مجلس النواب إلى تشكيل حكومة طوارئ، مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات في غضون فترة تقل عن عام ونصف العام، وشدد المشاركون في الاجتماع على تمسكهم بما سموها ثوابت الوطن وفي مقدمها وحدة ليبيا واستقرارها.

من جهة أخرى وجه صحفي ليبي اتهامات للنظام القطري بالتورط في جرائم الخطف والقتل والترويع للمعارضين الليبيين الرافضين لعلاقة الدوحة بحكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

قال الصحفي الليبي محمد ربيع، إن السفير القطري لدى ليبيا فرض على ما تسمى «كتيبة ثوار طرابلس» التابعة للوفاق التي اختطفت رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، إجباره على الاستقالة وإبقائه رهن الاعتقال.

وتساءل ربيع في صفحته على «فيسبوك»: كيف يمكن لسفير دويلة قطر أن يسجن قيادات إعلامية ليبية في ليبيا؟. وأشار إلى أن أعضاء التيار الديني المحسوب على الإسلام في ليبيا ومنهم جماعة الإخوان ينفذون أوامر السفير القطري.

يذكر أن مجموعة مسلحة تابعة «لكتيبة ثوار طرابلس» خطفت رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو في 21 أكتوبر الماضي بزعم دعمه للجيش الوطني الليبي.