شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تواصل هبوطها.. وأردوغان يحمل «الشيطان» المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت الليرة التركية هبوطها السريع أمام الدولار الأمريكي أمس الإثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 0428 بتوقيت جرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق من يوم أمس.

وخسرت الليرة التركية حوالي 30 في المائة من قيمتها هذا العام، ويتوقع الاقتصاديون أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم السبت الماضي: إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على «المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم»، وذلك بعد يوم من هبوط جديد سجلته قيمة الليرة التركية.

الأرقام تكذب

وبحسب موقع أحوال التركي الذي نشر تقريرا عن مثلث أردوغان فإن أضلاع هذا المثلث تعتمد على الأرقام، ومعلوم أنّ الأرقام لا تحابي أحداً، لكن على الرغم من ذلك، فإنّه يحاول الالتفاف على لغة الأرقام عبر توجيه الاتهامات وتوزيعها هنا وهناك، لتبرئة نفسه وإدارته من المسؤولية وتحميلها لجهات تكيد لتركيا المكائد.

ويبدو استخدام الحرب في تصريحات أردوغان نوعاً من الهروب من مواجهة الوقائع والحقائق، والاستعانة بنظريات المؤامرة للتغطية على الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها إدارته، والتي تنفّر المواطنين الأتراك منها، وتزيد الضغوطات والأعباء اليومية عليهم.

يعمل أردوغان على شيطنة أيّ فعل ينتقد سياساته، أو يتعارض معها، بحيث يخرجه من سياقه ويضعه في إطار الخير والشرّ، وفي خانة الخيانة والعداء، ويكون التجريم قناعاً للتهرّب من المساءلة والتملّص من المسؤولية، بحسب ما يشير محللون.

حروب أردوغان

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وأضاف أردوغان مخاطبا مؤيديه في مدينة وان شرقي البلاد: «ردنا على أولئك الذين يعملون لمحاصرة بلدنا في المجال الاقتصادي هو حرب جديدة للتحرر الاقتصادي».

وكأنّ الحروب التي ورّط الرئيس أردوغان بلاده فيها، في عدد من الدول، في العراق، سوريا، ليبيا، وإقليم ناغورني قره باغ، لا تكفي لتهدئة جموحه وأطماعه للهيمنة والتوسّع، والأوهام باستعادة أمجاد السلطنة العثمانية، فتراه ينقل كلمة الحرب إلى حياة الأتراك اليومية، ويجد فيها ملاذاً من أيّ مسؤولية، ويشهرها بوجه منتقديه ومعارضيه، بحيث يضعهم في موقف حرج، باتّهامهم أنّهم يتعاونون مع الأعداء وأنّه «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». وكانت وكالة بلومبرج للأنباء اعتبرت في تقرير لها أمس أن تعديلات التمويل الأخيرة من جانب البنك المركزي التركي لا يمكن أن تمنع الليرة من الهبوط إلى مستوى قياسي متدن، حيث اتجهت العملة نحو أكبر انخفاض شهري لها منذ خسائرها الفادحة قبل عامين.

وكان القرار بإنهاء الحصول على الليرة من سوق إعادة الشراء «الريبو» ببورصة إسطنبول هو أحدث خطوة في محاولة البنك المركزي لتقييد السياسة وتعزيز العملة التركية بدون العودة إلى سياسية رفع أسعار الفائدة.

عجز التجارة

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي الجمعة الماضي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6 % على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 % فيما قفزت الواردات 23 % مقارنة مع سبتمبر أيلول 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 % إلى 37.86 مليار دولار. كما أظهرت بيانات من المعهد أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2 %إلى 4.04 مليار دولار.

والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 % على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 % إلى 9.46 مليون.