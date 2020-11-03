شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، بتعافي 97 مصاباً بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99652 حالةً.
وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 107925 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر 189 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.