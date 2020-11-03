شكرا لقرائتكم خبر عن 189 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أمس، بتعافي 97 مصاباً بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99652 حالةً.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 107925 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة وفاة.