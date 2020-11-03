مسلحون يقتلون 22 في جامعة كابول في ثاني هجوم يستهدف الطلبة في نحو أسبوع

اقتحم مسلحون جامعة كابول وقتلوا 22 على الأقل، بينهم طلاب، اليوم الاثنين في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه، ووصفه الرئيس أشرف غني بأنه "عمل خسيس من أعمال الإرهاب".

وفي رسالة بالفيديو، أعلن غني، الذي كان يحاضر في الجامعة في السابق، يوم حداد وطني تكريما للضحايا.

وقال مسؤولون وشهود إن المسلحين اقتحموا الجامعة في الصباح وقتلوا طلابا في قاعات الدراسة وأطلقوا النار على الفارين، في ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية في المدينة خلال ما يزيد قليلا على أسبوع واحد.

وقالت وزارة الصحة إن ثلاثة مهاجمين قتلوا 22 على الأقل، منهم طلبة، وأصابوا 22 آخرين قبل أن تقضي عليهم قوات الأمن. وذكرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية أنه أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وزعمت الجماعة في رسالة نُشرت على تليجرام أنها قتلت وأصابت 80 من القضاة والمحققين ورجال الأمن الأفغان الذين تجمعوا في نهاية برنامج تدريبي.

وأظهرت صور نشرها مسؤول حكومي كبير جثث طلبة قتلى. وبدا أن أحد الطلبة قد أصيب بالرصاص بينما كان يتسلق من نافذة للهرب.

وقال الشاهد فتح الله مرادي لرويترز "كانوا يطلقون النار على كل طالب يرونه ... حتى أنهم كانوا يطلقون النار على الذين يفرون".

وأصدرت حركة طالبان بيانا يندد بالهجوم وينفي أي علاقة لها به.

وندد الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان ستيفانو بونتيكورفو بالهجوم.

وقال في بيان "هذا هو ثاني هجوم على مؤسسة تعليمية في كابول... يحتاج الأطفال والشبان الأفغان إلى الشعور بالأمان وهم يذهبون لتلقي العلم".

وأسفر هجوم انتحاري وقع في 24 من أكتوبر تشرين الأول على مركز تعليمي في كابول عن مقتل 24 شخصا من بينهم طلبة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه دون أن يقدم دليلا.

ويتواصل العنف في أفغانستان بينما يجتمع مفاوضون من الحكومة وحركة طالبان في قطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام.