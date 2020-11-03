ترامب وبايدن يتبادلان الانتقادات الحادة عشية انتخابات الرئاسة

تبادل الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن اليومالاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع فيولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي.

وفي آخر أيام الحملة، سجل الأميركيون رقما قياسيا في التصويت المبكر حيث أدلىنحو 96 مليونا بأصواتهم في الانتخابات. ويشكل هذا الرقم القياسي 70 بالمئة منإجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016 ونحو 40 بالمئة من كل الأميركيينالذين لهم حق التصويت.

وفي فايتفيل بولاية نورث كارولاينا، وهي المحطة الأولى ضمن خمسة مؤتمراتانتخابية في أربع ولايات، رفض ترامب نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر أنه يخسرالسباق وسرد تحذيرات مخيفة في حالة تولي بايدن الرئاسة.

وقال ترامب "التصويت لبايدن يعني منح السيطرة على الحكومة (لأنصار) العولمةوالشيوعيين والاشتراكيين والمنافقين الليبراليين الأثرياء الذين يريدون إسكاتك وفرضالرقابة عليك وإلغاءك ومعاقبتك".

وفي كليفلاند بولاية أوهايو، عاد بايدن إلى الموضوعات الرئيسية التي تحركحملته، وتعهد بمعالجة جراح الأمة وهاجم أسلوب تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا.

وقال بايدن "غدا لدينا فرصة لكتابة النهاية لرئاسة تسببت في انقسام هذه الأمة"،واصفا ترامب بأنه "ضعيف" و"وصمة عار".

ويريد ترامب (74 عاما) تجنب أن يصبح أول رئيس يخسر إعادة انتخابه منذ خسارةالجمهوري جورج إتش. دبليو. بوش في عام 1992.

وعلى الرغم من استطلاعات الرأي على المستوى الوطني التي تظهر تقدم بايدن علىنطاق واسع، فإن السباق في الولايات المتأرجحة متقارب إلى حد كبير، وهو ما يسمحلترامب بجمع 270 صوتا اللازمة للفوز وفقا لنظام المجمع الانتخابي.

وسيسافر ترامب أيضا إلى بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان، وكلها ولايات فاز بهابفارق ضئيل في عام 2016، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنها ربما لن تحسم لصالحه هذاالعام.

وسيقضي بايدن (77 عاما) بقية يومه في ولاية بنسلفانيا بعد إلقاء خطاب في ولايةأوهايو.

وأدلى الأمريكيون بالفعل بما يقرب من 60 مليون صوت عبر البريد. وقد يستغرق فرزهذه الأصوات أياما أو أسابيع في بعض الولايات، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائزفي الساعات التي تلي انتهاء الاقتراع ليلة الثلاثاء.



«ترهيب الناخبين غير قانوني»

حذر ثمانية من المدعين العامّين، يمثلون ولايات إيلينوي وميشيجان ومينيسوتاونيفادا ونيو مكسيكو ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن، اليوم الاثنين من أنهملن يتسامحوا مع ترهيب الناخبين.

وقال المدعي العام لولاية نورث كارولاينا جوش شتاين في بيان "ترهيب الناخبينغير قانوني في كل الولايات، سواء حدث وجها لوجه أو من داخل سيارة... على من يشهد أيسلوك مقلق إبلاغ سلطات إنفاذ القانون به على الفور".

وسيختتم ترامب حملته في جراند رابيدز بولاية ميشيجان، وهو المكان نفسه الذياختتم فيه حملته الرئاسية لعام 2016.

وسيحشد بايدن أعضاء النقابات والأمريكيين من أصل أفريقي في منطقة بيتسبرج قبلأن تنضم إليه المغنية ليدي جاجا في موكب مسائي في بيتسبرج.

وسيعقد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي شغل بايدن منصب نائبه لمدة ثمانيسنوات، تجمعا حاشدا في أتلانتا بولاية جورجيا اليوم الاثنين قبل أن يختتم حملته فيالمساء بتجمع حاشد في ميامي.

وركز بايدن على ولايات فاز بها ترامب في عام 2016 وانتقد أسلوب تعامل الرئيس معوباء فيروس كورونا، الذي هيمن على المراحل الأخيرة من السباق الانتخابي.

ويتهم بايدن ترامب بالتقاعس عن مكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألفأمريكي وكلف الملايين وظائفهم. وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يثقون في بايدنأكثر من ترامب في محاربة الفيروس.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة،إن الجرعات الأولى من لقاح فعال لفيروس كورونا من المرجح أن تصبح متاحة لبعض

الأمريكيين المعرضين لمخاطر عالية في أواخر ديسمبر كانون الأول أو أوائل ينايركانون الثاني.



* ترامب يشكك مجددا في نزاهة الانتخابات

شكك ترامب مرة أخرى في نزاهة الانتخابات، قائلا إن إحصاء الأصوات الذي سيستمربعد يوم الانتخابات سيكون "أمرا مروعا" وأشار إلى أن محاميه قد يتدخلون.

وقال ترامب للصحفيين "لا أعتقد أنه من العدل أن نضطر إلى الانتظار لفترة طويلةبعد الانتخابات". وفي بعض الولايات، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا، لا يبدأ فرزالأصوات عبر البريد حتى يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى إبطاء العملية.

وفي كليفلاند، قال بايدن للناخبين إن ترامب ليس بمقدرته منعهم من ممارسةحقوقهم.

وأضاف "الرؤساء لا يقررون من سيصوت... يقرر الناخبون من سيكون الرئيس".

وقال ترامب مرارا دون دليل إن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، على الرغم منأن خبراء الانتخابات يقولون إن هذا نادر الحدوث في الانتخابات الأمريكية. والتصويتعبر البريد هو سمة قديمة للانتخابات الأمريكية، وأدلى شخص من كل أربعة بأصواتهمبهذه الطريقة في عام 2016.

وروج الديمقراطيون للتصويت عبر البريد كوسيلة آمنة لكي يدلي الناس بأصواتهمخلال جائحة فيروس كورونا، بينما يعتمد ترامب والجمهوريون على إقبال شخصي كبير فييوم الانتخابات.

وسيبت قاض اتحادي في تكساس اليوم الاثنين فيما إذا كان على مسؤولي هيوستناستبعاد حوالي 127 ألف صوت تم الإدلاء بها بالفعل بينما كان الناخبون في سياراتهمفي المنطقة ذات الميول الديمقراطية.

