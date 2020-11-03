شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تنسيقية الأحزاب": نعمل كمنصة حوارية تضم أكثر من 27 حزبا بأيديولوجية مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منصة حوارية تضم أكثر من 27 حزبا سياسيا بأيديولوجيات مختلفة ومتنوعة، مضيفًا أن قبلة شباب التنسيقية هى مصلحة الوطن.

وأضاف محمد عمارة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التنسيقية وضعت عدد من المعايير للانضمام إليها، مشيرًا إلى أن من يرغب فى الانضمام للتنسيقية عليه أن يتقدم عن طريق الرابط الإلكترونى المتواجد على الصفحة الرسمية للتنسيقية، وأن يقدم ورقة سياسات عامة سواء عن رؤية لشئ معين أو فكر.

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وذكر محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يتم بحث كافة الطلبات التى تقدم من خلال مجلس أمناء التنسيقية، متابعا: "نبحث من خلال المعايير التى تم وضعها عن الجودة والكيف وليس الكم، نتمنى أن تنجح التجربة وتكون قيمة مضافة ونكون عند حسن ظن الجميع".

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت الجمعة الماضية، الصالون السياسى لشهر أكتوبر، حيث بدأ الصالون باستعراض تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسى شبابى بمصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا فى صناعة القرار فى السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن، واستعراض أبرز التحديات التى واجهتها الحياة النيابية في مصر منذ 2015 حتى الآن، وأبرز إنجازات مجلس النواب خلال الفترة المنقضية، والمطلوب إنجازه خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف مستقبل الحياة النيابية فى مصر بعد عودة المجلسين لأول مرة منذ 2011.