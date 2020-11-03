"أغضب الجمهوريين".. قاض أمريكي يحتسب أصوات أدلى بها ناخبون من سياراتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أصدر قاض اتحادي أمريكي، قرارًا بصلاحية أكثر من 100 ألف صوت جرى الإدلاء بها في تكساس عبر التصويت من السيارات ضمن نظام أقرته مقاطعة رئيسية بالولاية لمساعدة الأشخاص على التصويت، وفي الوقت نفسه وقاية أنفسهم من الجائحة.
ورفض القاضي دعوى قضائية رفعها عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في تكساس، قالوا فيها إن تلك الأصوات باطلة ويجب إهمالها، لكن جماعات معنية بالحريات المدنية كانت من بين أولئك الذين قدموا مذكرات لصالح الاحتفاظ بتلك الأصوات.
وجاء حكم القاضي الاتحادي بعد أن قضت المحكمة العليا في تكساس أيضا لصالح احتساب تلك الأصوات.
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