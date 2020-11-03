​تسليم الطلبات غدًا.. شروط ومواعيد التقدم لوظائف بالمدارس اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فتح باب التقديم لترشيح 24 من العاملين على مستوى مديرية التربية والتعليم، ممن يتوافر فيهم المهارات والقدرات الفنية والمهنية اللازمة لتدريب ومتابعة أنشطة التوكاتسو اليابانية. وتضمنت الشروط الآتي: - السن أقل من 45 سنة. - عدم وجود عجز في مادة التخصص - التفرغ لعدد من 3 إلى 2 أيام أسبوعيًا للعمل في المدارس المصرية اليابانية. - القرب من نطاق المدرسة اليابانية المصرية. - الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية بالمحافظات المجاورة. - القدرة الفنية والمهنية للقيام بالمهام المطلوبة كالتدريب والمتابعة. أما المستندات المطلوبة فتضمنت التالي: Advertisements - صحيفة حالة إليكترونية حديثة ومعتمدة. - صورة بطاقة الرقم القومي. - صور من المؤهلات العلمية. - إفادة بعد وجود عجز في التخصص. - صور من الدورات التدريبية وبخاصة اللغة والحاسب الآلي. - السيرة الذاتية للمرشح عدد 3 نسخ موضح بها رقم الهاتف. - إفادة من شئون العاملين/الملفات بآخر ثلاثة تقارير موضحة بها الجزاءات وإن محيت. - إفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية. ويتم تقديم الطلبات باليد ابتدء من اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر، في مكتب مدير عام التعليم العام بالمديرية، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

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