القبض على المتهمين بالتحرش والتعدي على فتاة في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على شابين لاتهامها بالتعدي على فتاة بعد محاولة التحرش بها بدائرة قسم شرطة البساتين.
وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مجموعة من المنشورات -مرفقة بفيديو- الخاصة بحدوث مشادة كلامية بين شخصين وفتاة بمنطقة البساتين بعد التحرش بها وسط الشارع؛ وأشار شهود عيان إلى أن أحد المتهمين قام بالتحرش بالفتاة لفظيًا وعندما نهرته قام الآخر بالنزول من السيارة وصفعها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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