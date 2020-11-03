صفاقس / 3 وفيّات و83 إصابة جديدة بكورونا

أكدت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم، الإثنين 2 نوفمبر 2020، تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الوفيات منذ بداية الوباء إلى 96 حالة

كما أكدت تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد يوم أمس الأحد، من بين 219 عينة تحليل، ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة بهذا الفيروس إلى 3783 .

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