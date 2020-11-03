قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، اليوم الثلاثاء، أن "القوات النمساوية تلاحق إرهابيين محتملين، وقد يكونوا مدججين بالسلاح، وهم خطيرين جدا".
و أكد نيهامر، أنهم مستمرون فى ملاحقة إرهابيين محتملين، بعد الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وأضاف الوزير:"هناك مجرم واحد ميت، الآن يتم فحصه من قبل خدمة خبراء المتفجرات،
وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن "الشرطة تتصرف بحزم مع المهاجمين ونحن نمر بساعات صعبة".
وقال المستشار: " الجيش سيحمي المواقع فيفيينا والشرطة ستركز على عمليات مكافحة الإرهاب".
وأظهرت مقاطع مصورة تفاصيل تبادل إطلاق نار في وسط العاصمة النمساوية، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق أعيرة نارية، وسط أنباء عن تفجير أحد المهاجمين لنفسه.
وكشفت المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مهاجمي الكنيس وهم يفرون من موقع الهجوم وهم يحملون الأسلحة، فيما تقوم الشرطة بمطاردتهم، ويسمع في المقاطع المتدولة أصوات إطلاق رصاص كثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجوم فيينا.. استمرارعملية ملاحقة الإرهابيين المحتملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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