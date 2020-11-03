دعت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، البلاد ووسائل الإعلام الى تجاهل أي إعلان انتصار من الرئيس دونالد ترامب قبل فرز جميع بطاقات الاقتراع، و تستعد الحملة لقضاء ليلة انتخابات طويلة.
و أخبر ترامب ، المقربيين منه أنه سيعلن النصر ليلة الانتخابات، إذا تبين أنه متقدم على خصمه بايدن، حتى ولو لم يتم الانتهاء من عملية فرز الأصوات. إلا أن ترامب عاد ونفى صحة هذا الموضوع،قائلا: "هذه كلها أنباء كاذبة"، مؤكدا أنه سيعمل مع فريقه القانوني لما بعد يوم الانتخابات وسينفد قرار المحكمة بالسماح بفرز بطاقات التصويت البريدية إذا وصلت متأخرة، وفقا لروسيا اليوم.
وفي السياق، شددت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في إفادة يوم الاثنين على أنه "لن يتم إعلان فوز دونالد ترامب في
وأوضحت الحملة أن بايدن لديه ثلاثة مسارات للحصول على 270 صوتا انتخابيا، مشيرة الى أن الأرقام المبكرة تظهر أنهم حصلوا على عدد كاف من الأصوات لجعل فوز ترامب صعبا في يوم الانتخابات.
وذكرت ديلون أن ترامب سيحتاج إلى 61% من الأصوات في يوم الانتخابات للفوز في ولاية ويسكونسن ، و62% في ولاية كارولينا الشمالية. أما في ولاية أريزونا، حددت الرقم بنسبة 60% للتغلب على الأصوات التي يعتقد معسكر بايدن أن نائب الرئيس السابق قد فاز بها بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020..حملة بايدن تدعو تجاهل أي إعلان انتصار من ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.