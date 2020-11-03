علقت الشرطة النمساوية، صحة الأنباء عن قيام المسلحين باختطاف رهائن أثناء الهجوم في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت قد تناقلتها بعض وسائل الإعلام.
و قالت عن الشرطة، إن الأنباء
من جهته، دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامرإلى متابعة المعلومات من المصادر الرسمية.
وفي وقت سابق أفادت قناة OE24 عن احتجاز مسلحين لعدد من الرهائن في مطعم "أكاكيكو". كما تحدثت مصادر إعلامية عن احتجاز رهائن بفندق "هيلتون" وبعض الأماكن الأخرى في العاصمة النمساوية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النمساوية: لم يتم أختطاف أى رهائن فى فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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