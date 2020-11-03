الشرطة النمساوية: لم يتم أختطاف أى رهائن فى فيينا

علقت الشرطة النمساوية، صحة الأنباء عن قيام المسلحين باختطاف رهائن أثناء الهجوم في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت قد تناقلتها بعض وسائل الإعلام.

و قالت عن الشرطة، إن الأنباء

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عن اختطاف الرهائن هي "إشاعات من شبكات التواصل الاجتماعي"، وفقا لروسيا اليوم.

من جهته، دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر

إلى متابعة المعلومات من المصادر الرسمية.

وفي وقت سابق أفادت قناة OE24 عن احتجاز مسلحين لعدد من الرهائن في مطعم "أكاكيكو". كما تحدثت مصادر إعلامية عن احتجاز رهائن بفندق "هيلتون" وبعض الأماكن الأخرى في العاصمة النمساوية.