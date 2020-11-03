تهديدات على تويتر تتوعد الشرطة النمساوية بهجمات أخرى

هددت حسابات عبر موقع "تويتر" فى تعليقات، الشرطة النمساوية بمزيد من الهجمات بعد الهجوم الأخير في وسط العاصمة فيينا. شرت حسابات عبر موقع "تويتر" تعليقات تتوعد الشرطة النمساوية بمزيد من الاعتداءات بعد الهجوم Advertisements الأخير في وسط العاصمة فيينا، وفقا لوكالة سبوتنيك. الأخير في وسط العاصمة فيينا، وفقا لوكالة سبوتنيك. وأضاف في تغريدة أخرى: "فقط انتظروا مفاجآتنا"، قبل أن يحذف موقع "تويتر" تغريداته التهديدية. وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء يوم الاثنين، وسط أنباء عن مقتل 7 أشخاص جراء إطلاق نار قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة تنفيذها عملية أمنية واسعة. وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس.

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