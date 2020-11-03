الانتخابات الأمريكية 2020.. القضاء يرفض إبطال 127 ألف صوت بتكساس

ادعى الناشط الجمهوري في ولاية تكساس، ستيف هوتزه، وثلاثة مرشحين، أن قانون الولاية لا يسمح بالتصويت من خلال ما يجعل الأصوات غير قانونية.

و حكم قاض فدرالي في ولاية تكساس بأن حوالي 127 ألف صوت تم الإدلاء بها في مقاطعة هاريس، عن طريق التصويت من السيارات، صحيحة ولا يمكن إلغاؤها، على الرغم من دعوى قضائية مرفوعة نيابة عن مجموعة من المرشحين

والناشطين الجمهوريين، وفقا لسكاى نيوز الإخبارية.

ويقول ممثلو الولاية، الذين قدموا التماسا لرفض الأصوات، إن التصويت من السيارة هو توسيع للتصويت على الرصيف، وهو متاح فقط للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قانون ولاية تكساس.

وقال جاريد وودفيل، المحامي الذي يمثل مجموعة الجمهوريين، إن قرار الموافقة على التصويت من خلال

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السيارة كان يجب أن يترك للهيئة التشريعية في تكساس بقيادة الحزب الجمهوري، وليس لكاتب مقاطعة هاريس، كريس هولينز.

وقالت المقاطعة، ذات الأغلبية الديمقراطية، إن الناخبين "لم يرتكبوا أي خطأ. لقد اعتمدوا فقط على تعليمات مسؤولي المقاطعة".

وقبل ساعة من حكم يوم الإثنين، تظاهر ناخبون ديمقراطيون أمام المحكمة الفدرالية للاحتجاج، وأبدوا غضبهم من احتمال عدم احتساب الأصوات.

وتتزايد التوترات في تكساس حيث أصبحت الولاية الجمهورية تاريخيا، موقعا لمعركة رئيسية في انتخابات 2020 بين الجمهوريين والديمقراطيين وهو أمر غير اعتيادي.