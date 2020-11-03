فرنسا تتضامن مع النمسا بعد هجوم ضرب فيينا

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر، اليوم الثلاثاء: "نحن ، الشعب الفرنسي نتشارك الصدمة والألم مع الشعب النمساوي بعد الاعتداءالذي ضرب هذا المساء قلب العاصمة فيينا.
و أكد ماكرون، التضامن الكامل مع النمسا بعدالاعتداء الذي ضرب فيينا مساء أمس الاثنين، و وفقا لوكالة سبوتنيك.
بعد فرنسا، يُهاجم بلد صديق. إنها قارتنا الأوروبية، يجب على أعدائنا أن يدركوا من يواجهون، ولن نخضع بتاتا".
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