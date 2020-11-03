التقديم من هنا.. 200 وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الإثنين، 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، لشغلها بنظام التعاقد، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، ليتحل المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

موعد التقديم لوظائف وزارة البيئة

والمياه والزراعة السعودية:

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فتح باب التقديم على الوظائف اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، ولمدة 7 أيام.

طريقة التقديم لوظائف وزارة البيئة

والمياه والزراعة السعودية:

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التقديم سوف يبدأ في الثامنة صباحًا غدًا الثلاثاء، عبر الرابط الموقع من هنــــــــــــــــــــــــــــا، أو من الرابط التالي:" https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx".

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

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- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

- توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

- أن يكون المتقدم للوظائف مطابقا للشروط الوظيفية.

موعد إعلان نتيجة المرشحين لوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية:

لفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها سوف تعلن عن أسماء المرشحين عبر موقعها على الإنترنت، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وتابعت: "سيتم مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلة الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيتم الترشح النهائي بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية".