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تونس وباكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك وأزمة إقليم كشمير

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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع سفير باكستان بتونس محمد حسن، اليوم الاثنين، العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها عبر تفعيل آلية المشاورات السياسية وتكثيف زيارات كبار المسؤولين بالبلدين.


وتطرق الجانبان - بحسب بيان لوزارة الخارجية

التونسية - إلى تطوير التعاون الاقتصادي المشترك في ضوء انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية الباكستانية المزمع تنظيمها بإسلام آباد خلال عام 2021، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق التجاري الذي سيشكل إطارًا قانونيًا ملائمًا لتطوير التبادل التجاري بين البلدين.


وجدد وزير الخارجية التونسي التأكيد على موقف تونس الداعي إلى استئناف الحوار بين الطرفين الباكستاني والهندي لإيجاد تسوية سلمية دائمة لأزمة إقليم كشمير، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، أثنى سفير باكستان على الجهود الرامية إلى التقريب بين باكستان والهند لإيجاد حل دائم لهذا النزاع.
 

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