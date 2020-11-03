إطلاق نار وسط العاصمة النمساوية وأنباء عن سقوط سبعة قتلى

قالت الشرطة النمساوية إن إطلاق نار وقع وسط العاصمة فيينا، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن ما جرى هجوم قرب معبد يهودي أدى لسقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى.

وذكرت الشرطة عبر تويتر أنها نشرت كل القوات المتاحة، للتعامل مع الموقف.

في غضون ذلك، قالت وكالة رويترز نقلا عن وزارة الداخلية إن ضابط شرطة أصيب بجروح خطيرة في إطلاق النار وسط فيينا.

المصدر : وكالات