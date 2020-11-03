المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ “الإرهابي” ويتوعد المهاجمين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 6 ثواني

قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إن بلاده تمر بـ “ساعات صعبة” مع تعامل الشرطة في فيينا مع “هجوم إرهابي” يقول المسؤولون إنه لا يزال مستمرا.

وكتب كورتس على تويتر ليل الإثنين بعد ساعات من الهجوم الذي خلف 7 قتلى وعددا من الجرحى: “ستعمل شرطتنا بحزم ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المروع”.

وأضاف: “البلاد بأكملها تتعاطف مع الضحايا والمصابين وذويهم”.