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سيباستيان كورتس
قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إن بلاده تمر بـ “ساعات صعبة” مع تعامل الشرطة في فيينا مع “هجوم إرهابي” يقول المسؤولون إنه لا يزال مستمرا.
وكتب كورتس على تويتر ليل الإثنين بعد ساعات من الهجوم الذي خلف 7 قتلى وعددا من الجرحى: “ستعمل شرطتنا بحزم ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المروع”.
وأضاف: “البلاد بأكملها تتعاطف مع الضحايا والمصابين وذويهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ “الإرهابي” ويتوعد المهاجمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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