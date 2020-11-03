- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:42 صباحًا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الهجوم الذي شهدته فيينا مساء الاثنين، من خلال تغريدة على صفحته الرسمية عبر “تويتر”.
وكتب الرئيس الفرنسي “نحن الفرنسيون نشارك أفراد الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابهم هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا.”
وتابع: “بعد فرنسا، تتعرض دولة صديقة للهجوم… يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون. لن نستسلم.”
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون تعليقاً على هجوم فيينا: بعد فرنسا تتعرض دولة صديقة للهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.