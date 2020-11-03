بالفيديو: اللحظات الأولى لهجوم فيينا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 12:37 صباحًا

نشرت قناة عبرية فيديو اظهر اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين.

وأكدت الشرطة النمساوية وجود ستة مواقع شملها هجوم فيينا.

وأكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن “وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة لا تزال تلاحق العديد من الإرهابيين في وسط مدينة فيينا”، داعياً الى “تجنب المنطقة بأي ثمن”.

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ووقع هجوم مساء اليوم الإثنين على كنيس يهودي وسط فيينا.

وأفادت وسائل إعلام نمساوية عن سقوط 7 قتلى في الهجوم على الكنيس اليهودي وسط فيينا.

وأعلنت الداخلية النمساوية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر.

وفي تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أشار رئيس الطائفة اليهودية في النمسا الى أن “ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت”.