ليلة رعب في النمسا.. رصاص ومطاردة في الشوارع لمسلحين- صور وفيديوهات

اهتزت فيينا عاصمة النمسا، قبل لحظات، على وقع هجوم مسلح، استهدف ستة مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به، وعدد من الجرحى نقلوا بعضهم إلى المستشفى.

ليلة رعب حقيقية، وثقتها أشرطة فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي، أظهرت مطاردة الشرطة في شوارع فيينا، لعدد من المسلحين، بالإضافة إلى نزول الجيش النمساوي إلى الشارع.

وأكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، أن المسلحين أطلقوا النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا، مبرزا بأنه يبدو هجوما إرهابيا، وهو لا يزال مستمرا، فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر “تويتر”، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

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وأطلقت عيارات نارية عدة مساء الإثنين في وسط فيينا بحسب الشرطة التي تحدثت عن سقوط “جرحى وقتلى”، ولاتزال مطاردة المسلحين مستمرة.