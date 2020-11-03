شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة النمسا: هجوم فيينا استهدف 6 مواقع وأسفر عن قتيلين والان نبدء بالتفاصيل
أكدت شرطة النمسا، أن هجوم فيينا استهدف 6 مواقع وأسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به.
وقالت إنه لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا، مشيرة إلى أن جميع مواقع هجوم فيينا مجاورة لشارع يضم المعبد المركزي.
فيما أوقفت الشرطة النمساوية حركة المواصلات العامة في قلب العاصمة فيينا بعد الهجوم.
وناشدت الشرطة الجمهور على "تويتر": "ابقوا في أمان، وغادروا الأماكن العامة بشكل كامل".
وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في قلب العاصمة النمساوية مساء أمس الاثنين وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
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