كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن طبيعة الانفجار الذي سمع صوته قبل قليل شرقي العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من جسر الغدير ضمن مقتربات منطقة زيونة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع صوته شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.