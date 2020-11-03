الدائرة الإعلامية للبرلمان توضح بشأن اطلاق رواتب مجلس النواب

وأوضحت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "جميع النواب وموظفي المجلس وعناصر الحماية لم يتسلموا رواتب شهر تشرين الاول حتى الآن كما هو الحال في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة".

وأشارت إلى أن "رواتب مجلس النواب لشهر ايلول الماضي قد تم اطلاقها بالتزامن مع اطلاق رواتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وليس قبلها"، داعية "وسائل الاعلام والمدونين لتوخي الدقة في نقل الاخبار والمعلومات".