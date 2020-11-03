شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. القائمة الوطنية تحصد 142 مقعدا بالبرلمان بالمرحلة الأولى للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى لانتخابات البرلمان، والتى كشفت عن فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشحا فرديا عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصا للمرحلة الأولى للانتخابات.

والمقرر أن يتم تلقى الطعون فى موعد أقصاه 3 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 نوفمبر وحتى 13 نوفمبر، والتى ستحسم هذه النتيجة نهائيا، إلا إذا شهدت الطعون تغييرا فى مسار النتيجة المعلنة.

وتضمنت النتيجة فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصتتين لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا بعدد 142 مقعدا للقطاعين، وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة يحق لهم التصويت 31.719.224 ناخبا شاملة دائرة ديرمواس بالمنيا التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى وعدد الناخبين فيها 246.147 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 9.069.929 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06%، موضحا أن عدد الأصوات الباطلة فى نظام القائمة بلغ نحو 1.769.702 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة فى نظام القائمة 7.300.027 صوتا.

ويأتى بقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، كل من علاء السعيد إبراهيم عابد، عبدالوهاب أحمد حسن خليل، أحمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، كريم عبدالكريم إبراهيم درويش، سعد سليم محمد حسين الجمال، إيهاب منصور بسطاوى منصور، محمد صلاح صالح أبوهميلة، أيمن أحمد حسين أبوالعلا، نافع عبدالهادى مرسى أبو أحمد، محمد مصطفى بكرى محمد، نرمين أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى، ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين، صبورة محمد السيد صالح، سمر السيد على عطية سالم، مايسة أحمد عطوة عبدالحميد، هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد، فريدة أحمد طاهر، ألفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد، ابتهاج أسامة أحمد الطوخى، أمل سلامة أحمد محمد، غادة محمود على أحمد، نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف، أميرة بهاء الدين بدر أبوشقة، عماد سعد أحمد السيد حمودة، يوسف أحمد على الصاوى، أيمن شكرى هنرى شرموخ، محمد جمال عبدالقادر، رفعت أحمد سعيد درويش، مرفت عبدالعظيم إبراهيم خليفة، ياسمين أحمد حسن أبوطالب، حنان محمد عبدالمنعم محمدعلى، منة الله سيد عبدالتواب عبدالحميد، عبدالله على عبدالله محمد، على على محمد بدر، طاهر حسين مجدى عبده حسين الأزهرى، حمدى سعد عمر سليمان، عبير جمال محمد على، منى عبدالله عبدالغنى أحمد، ميرفت ميشيل نصيف حنين، سهام بشاى عبده حنين، محمد على عبدالحميد عبدالجواد، إبراهيم مصرى أحمد محمد، محمد عزت محمد أحمد القاضى.، ناصر شعبان كامل محمود، أحمد رمزى ناجى عبدالرحيم، إيهاب عادل رمزى حنا، هانم حسن أبو الوفا إبراهيم، أميرة سعد محمد عبدالله، أمنية محمود رجب حسين، رشا سعيد صبحى محمد سليمان.

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وتتضمن أيضا كلا من مها رزق عبدالناصر الطرهونى، منال سيد أحمد نصر، مريم عزت عزيز جرجس، فاطمه أحمد محسن مبارك، محمد الباشا عيد أحمد محمود، ياسر عمر محمد عمر، علاء الدين عصام عبدالفتاح عطية ،أحمد مصطفى احمد محمد خليل، يحى محمد احمد ابوزيد كدوانى.

ووسيم فخرى تاوضروس داود، سناء أحمد محمد جمال الدين، نجلاء محمود احمد محمد، مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك، نشوى محمد محمد رائف، صفاء جابر ثابت سيد، تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر، ابتسام ابراهيم ابورحاب محمد، أحمد السيد عبدالعال احمد، أحمد محمد نشأت منصور يوسف، طارق محمد عبدالحميد رضوان، سامى فتحى فهمى سوس، إلهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى، محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع،شعبان لطفى محمد عبدالغنى، عبله محمد عمر الهوارى، ألفت مصطفى عبدالعال محمد، نانسى نعيم مهنى بطرس، مى محمود ابراهيم احمد، رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم، غاده محمود على احمد عيسى، أشرف رشاد عبدالحميد احمد، عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان، محمدابوالطيب احمد فخرى احمدقنديل، معتز محمد محمود على حسن، محمد أحمد مصطفى عبدالرحمن، سحر صدقى عبدالعظيم محمد، رحاب عبدالرحيم اسماعيل السيد، نجلاء باخوم رياض غبريال، سناء حسان طايع على، محمد خليل ابوالمجد أحمد العمارى، أحمد يوسف أحمد أدريس، أمانى اميل جرس ميخائيل، زينب محمد بغدادى احمد، حسن سيد خليل محمد، على عبدالعال سيد احمد، ريهام عبدالنبى السيد ابراهيم، نيفين حمدى محمد عبدالله، حسام الدين صالح محمود عوض الله، سيد قاسم محمد شرقاوى، ايلاريا سمير حارص عجايبى

ويأتى بقائمة غرب الدلتا كلا من اأشرف رشاد عثمان، سامح السايح، سعداوى راغب، أحمد السجينى، وجيه ظريف، خالد احمد محمد شلبى، طارق السيد، أحمد مهنى، محمد إسماعيل، سحر طلعت، رانيه الجزايرلى، شيرين عيسى، راوية مختار، هبه سامى حبيب، سوسن حسنى حافظ، الدكتورة اّيات الحداد، منى عمر، يحيى عيسوى داود، محمود سعد، محمد عبدالله، عمرو حسين هندى، حسام الصيرفى، محمد عباده، محمد الحوفى، عبدالباسط الشرقاوى، د. خالد بدوى، محمود عصام موسى ،سوزان شكرى، دكتورة نيفين الكاتب، أمل زكريا قطب عبدالوهاب ابوشارب، ساره النحاس، جمان هشام محمد أحمد عمارة، رشا فايز شعبان كامل، سحر القاضى، رحاب عبد الغنى رمضان، روان لاشين، نجوى خلف، حسن أبو قديرة، سحر عيد، فتحيه السنوسى.