شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميرى عن الانتخابات البرلمانية: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن مشاركة المصريين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التى أعلنتها الهيئة الوطنية والتى بلغت 28% فى ظل أزمة كورونا وحزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة مع وزارة الصحة، يؤكد فشل الإرهابية فى دعواتها للمقاطعة، كما أن الإعادة فى العديد من الدوائر يؤكد نزاهة العملية الانتخابية وأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف ميرى، خلال حواره مع آية عبد الرحمن ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام بالشباب بصورة حقيقية، وذلك من خلال المبادرات والمؤتمرات واللقاءات والندوات، وتم ترجمة ذلك فى انتخابات مجلس الشيوخ، والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمحليات سيكون بها نسبة كبيرة من الشباب، متابعا:" فى الفترة من 2011 و 2013 ظن البعض ان الشباب سيكون له دور خاصة بعد الدور الذى قاموا به فى هذه الفترة، ولكن فى الحقيقة لا هما ولا غيرهم خدوا حاجة والجميع كان يواجه الضياع بسبب الإرهابية".

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وأكد ميرى، ان تمثيل الشباب ليس ديكور ولكنه نواة حقيقية لصناعة دولة شابة، وذلك فى القريب العاجل، من خلال منح الشباب الفرصة كاملة بعد التدريب والتأهيل ومن ثم منحهم الفرص الحقيقية فى هذا المجال، وهناك إيمان حقيقى من القيادة السياسية بالشباب، يتم ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع.

واستطرد، تنسيقية شباب الأحزاب عبارة عن كوكتيل يجمع كوكبة من الشباب من مختلف الأحزاب مع شباب لا ينتمون لأحزاب على الإطلاق يجلسون تحت مظلة واحدة، متابعا:" شباب التنسيقية يمثلون كافة التيارات السياسية والفكرية، ورأيناهم فى مجلس الشيوخ والنواب من خلال منافسة حقيقية، الجميع ينظر لحب الوطن".

وأكد ميرى، أن حزب مستقبل وطن يضم مجموعة كبيرة من السياسيين والشخصيات البارزة، ولكن فى الحقيقة نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أكبر رد واضح وصريح على ادعاءات وزيف الإرهابية من خلال الترويج بتبنى الدولة لمرشحى الحزب، حيث يوجد محافظات شهدنا مرشحى الحزب لم يحالفهم الحظ.