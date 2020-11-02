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إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق رصاص في هجوم قرب معبد يهودي بالنمسا

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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كشفت وسائل إعلام نمساوية، عن وقوع هجوم بالرصاص قرب كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.

وأضافت نفس المصادر، أن الهجوم أسفر عن مقتل عدة أشخاص وعدد من الجرحى، حتى الآن، بالإضافة إلى مقتل الجاني.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية، إن الهجوم المذكور أسفر عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة، كما أنها لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

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وأوضحت المصادر أن الشرطة النمساوية دعت الساكنة إلى تجنب الأماكن العامة

وأكدت شرطة المدينة عبر “تويتر” أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت “كل القوات المتاحة” للتعامل مع الوضع.

فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر “تويتر”، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.

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