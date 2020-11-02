توفي، اليوم الإثنين، رئيس مختبر التحاليل الطبية، بالمستشفى الإقليمي في ميدلت، متأثرا بمضاعفات فيروس كوفيد-19.
ونعى زملاء الفقيد الذي يدعى قيد حياته، عمر حمداوي، معبرين عن صدمتهم من الخبر.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قد كشف، الأسبوع الماضي أن عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19″، في صفوف الأطر الطبية، يقارب 1600 مصاب.
وفي المقابل، قالت حركة الممرضين، وتقنيي الصحة بالمغرب، عبر بلاغ لها، الأسبوع الماضي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، يقارب الألف، كإحصاء، ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد، الذي تتكتم الوزارة عنه، بحسبها، وفي المقابل سجلت أكثر من 10 وفيات في صفوف ممرضين مغاربة جراء الفيروس.
وتطالب الحركة المذكورة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مهدد بإضراب عن العمل، ستكشف موعده، خلال الأيام المقبلة، مبرزة أنه ”سيعري جليا ما غطاه الممرض خلال الجائحة من التضحيات.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس مختبر التحاليل بمستشفى ميدلت الإقليمي بسبب مضاعفات “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.