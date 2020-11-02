وفاة رئيس مختبر التحاليل بمستشفى ميدلت الإقليمي بسبب مضاعفات “كورونا”

توفي، اليوم الإثنين، رئيس مختبر التحاليل الطبية، بالمستشفى الإقليمي في ميدلت، متأثرا بمضاعفات فيروس كوفيد-19.

ونعى زملاء الفقيد الذي يدعى قيد حياته، عمر حمداوي، معبرين عن صدمتهم من الخبر.

وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قد كشف، الأسبوع الماضي أن عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19″، في صفوف الأطر الطبية، يقارب 1600 مصاب.

وفي المقابل، قالت حركة الممرضين، وتقنيي الصحة بالمغرب، عبر بلاغ لها، الأسبوع الماضي، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الممرضين، وتقنيي الصحة، يقارب الألف، كإحصاء، ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد، الذي تتكتم الوزارة عنه، بحسبها، وفي المقابل سجلت أكثر من 10 وفيات في صفوف ممرضين مغاربة جراء الفيروس.

وتطالب الحركة المذكورة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مهدد بإضراب عن العمل، ستكشف موعده، خلال الأيام المقبلة، مبرزة أنه ”سيعري جليا ما غطاه الممرض خلال الجائحة من التضحيات.