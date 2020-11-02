ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 94 وإنقاذ طفلة من تحت الأنقاض

الإثنين 2 نوفمبر 2020

ارشيفيه

انتشلت فرق الإنقاذ طفلة في الثالثة من عمرها من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة إزمير بغرب تركيا اليوم الاثنين بعد نحو ثلاثة أيام من زلزال قوي في بحر إيجه تسبب حتى الآن في مقتل 94 على الأقل.



وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد فريق الإنقاذ وهم ينتشلون الطفلة إليف من تحت الأنقاض ويحملونها على محفة إلى سيارة إسعاف.

وتواصلت جهود الإنقاذ في ثماني بنايات في إزمير اليوم الاثنين للبحث عن مزيد من الناجين.

وأنقذت فرق الإغاثة شقيقتين وشقيقا للطفلة ووالدتهم أمس السبت لكن أحد الأطفال توفي بعد ذلك.

وكتب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) محمد جوللو أوغلو على تويتر "ألف شكر لك يا ربي. أنقذنا الصغيرة إليف من المبنى السكني".

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن عدد القتلى في إزمير ارتفع إلى 92 بما يجعله أكثر زلزال يسقط قتلى في تركيا في نحو عقد. وقالت السلطات إن شابين لقيا حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

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وأضافت الإدارة أن عدد المصابين في إزمير بلغ 994 حتى الآن لا يزال نحو 150 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وذكرت محطة سي.إن.إن ترك أنه يُعتقد أن 20 شخصا تقريبا لا يزالون تحت أنقاض مبنى سكني منهار تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات اتخذت إجراءات ضد 52 كتبوا نشرات مخالفة للقانون على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت شائعات عن الزلزال أو انتقدت تعامل الحكومة معه.

وتسبب زلزال يوم الجمعة في سقوط أكبر عدد من القتلى منذ أن أدى زلزال هز مدينة فان في شرق البلاد في عام 2011 إلى مقتل 500.

كما تسبب زلزال في يناير كانون الثاني من العام الجاري في مقتل 41 في إقليم ألازيغ بشرق البلاد.

وتمر عبر تركيا صدوع زلزالية تجعلها عرضة لزلازل متكررة. ففي عام 1999 لقي نحو 18 ألفا حتفهم عندما وقع زلزال في شمال غرب تركيا.

وزلزال الجمعة، الذي قال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول إن قوته بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجه شمال شرقي جزيرة ساموس اليونانية. وجرى تسجيل نحو 1200 هزة ارتدادية منذ وقوعه.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين.