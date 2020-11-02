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بدء تطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي في المانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 نوفمبر 2020

بدأت ألمانيا ،اليوم الاثنين ، تطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي الاحترازي الذي يستمر لمدة شهر بهدف احتواء تفشي الموجة الثانية من (كوفيد-19)

 

ويشمل قرار الحكومة الالمانية، إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص ، و إغلاق الصالات ،ومنع حضور المشجعين في مباريات كرة القدم في الدوري الألماني، فيما ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.

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وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية ،ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في البلاد بواقع 12097 حالة، إلى 545027 ، مع تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10530.

 

وكانت قد اكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن التدابير الصارمة والصعبة المتخذة تهدف الى كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية..مشددة على ضرورة التحرك لتجنب العودة إلى حالة الطوارئ الصحية.

 

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