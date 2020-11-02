شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد اليوم بواقع 55019 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وتزيد على مثلي عدد الإصابات المسجل يوم الجمعة الذي بلغ 25595 حالةً.

وزادت الوفيات بواقع 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 36257 في الدولة التي أقرت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في محاولة للحد من الموجة الثانية من الجائحة.

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وعدد حالات الوفاة المسجل اليوم هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية، لكنه ما زال أقل بكثير من نظيره وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس الذي بلغ قرابة 900 حالةً.

ومن الممكن أن تعزى القفزة في عدد حالات الإصابة اليوم جزئياً إلى تراكم الحالات خلال عطلة استمرت ثلاثة أيام في إسبانيا.

ويلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن في إسبانيا مليوناً و240697 لكن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث صرح بأن العدد الحقيقي أكثر من ثلاثة ملايين على الأرجح، وفقاً للدراسات والتقديرات.