- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية لتلفزيون أو.آر.إف: يوجد مصابون وربما قتلى في إطلاق النار في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365
أكد وزير الداخلية النمساوي لتلفزيون "أو.آر.إف"، وجود مصابون وربما قتلى في إطلاق النار في فيينا.
واطلقت عيارات نارية عدة مساء الإثنين في وسط فيينا بحسب الشرطة التي تحدثت عن سقوط "جرحى"، فيما اشارت وسائل إعلام محلية الى هجوم قرب كنيس كبير في العاصمة النمساوية.
وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر"، ولفت المصدر نفسه الى إصابة عنصر في الشرطة بجروح خطيرة.
وقال شاهد ردا على سؤال لقناة تلفزيونية إنه رأى "شخصا يركض حاملا سلاحا رشاشا وكان يطلق النار بوحشية"، ووصلت الشرطة عندها الى المكان وردت. واورد شاهد آخر أن "ما لا يقل عن خمسين عيارا ناريا" تم إطلاقها.
وكتب رئيس الجالية الاسرائيلية في فيينا أوسكار دويتش على تويتر "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية لتلفزيون أو.آر.إف: يوجد مصابون وربما قتلى في إطلاق النار في فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.