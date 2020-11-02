شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إصابات عديدة بإطلاق نار قرب كنيس في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت عيارات نارية عدة مساء الإثنين في وسط فيينا بحسب الشرطة، فيما اشارت وسائل إعلام محلية الى تعرض كنيس لهجوم.



وقالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".

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