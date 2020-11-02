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قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على معبد يهودي في النمسا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على معبد يهودي في النمسا

متابعات_ الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بسقوط سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجوم على كنيس وسط فيينا.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، أن هجومًا وقع على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.

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وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.

بدورها، أكدت الشرطة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.

 

وأفادت بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.

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