- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على معبد يهودي في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت فضائية سكاي نيوز بسقوط سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجوم على كنيس وسط فيينا.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية، مساء اليوم الاثنين، أن هجومًا وقع على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث.
وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة رجل شرطة بإطلاق نار.
بدورها، أكدت الشرطة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.
وأفادت بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار على معبد يهودي في النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.