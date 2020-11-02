بدء التطعيم الجماعي لسكان روسيا بلقاح ضد كورونا في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

قال مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لسكان روسيا، بلقاح إيبيفاك كورونا" الذي يطوره المركز المضاد لفيروس كورونا عام 2021.

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وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث لموقع إلكتروني متخصص لمتابعة شؤون الجائحة في روسيا، اليوم الاثنين: "من المخطط لإطلاق حملة التلقيح الجماعي في العام 2021"،بحسب قناة "روسيا اليوم ".

وأوضح ماكسيوتوف أن اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح "إيبيفاك كورونا" الذي يطوره مركز "فيكتور" ستبدأ في شهر تشرين ثان/نوفمبر أو كانون أول/ديسمبر، موضحا أنها ستشمل 40 ألف متطوع وستستمر 6 أشهر اعتبارا من موعد تطعيم آخر مشارك في التجربة.

وأشار إلى أن اللقاح سيكون مجانيا بالنسبة للمواطنين الروس، وعملية التطعيم ستأتي على أساس طوعي.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك في " ويطوره مركز "جاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.