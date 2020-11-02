شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العمانية : 116152 اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة العمانية " ان اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة بلغت 116152 حالة ".



واضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية "أن إجمالي عدد الوفيات بلغت 1256 والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء"

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