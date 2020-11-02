شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر: 66,8 بالمائة من الناخبين صوتوا بـ"نعم" للتعديل الدستور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أن 66,8% من الناخبين الجزائريين صوتوا بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري في حين صوت 33,20% من الناخبين بـ"لا".

Advertisements وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33,20% صوّتوا بـ"لا" معتبرا أن "تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23,7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.

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