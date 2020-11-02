سالم الكعبي: زايد رسخَ قدسية عالية لعلمِ الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وشعبها الأصيل تحتفلُ اليوم بمناسبةٍ وطنية بامتياز تحمل في طياتها معاني كثيرة وكبيرة منذ لحظة رفع مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لعلم الاتحاد مُعلناً قيام اتحادٍ متينٍ وشامخ.

Advertisements

وعلى مدار 49 عاماً استطاعت دولة الإمارات أن تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل النهج الحكيم الذي تبناه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، الذي رسخَ قدسية عالية لعلمِ الدولة ومكانتها الريادية من خلال إنجازات فريدة وخالدة للوطن وللعالم أجمع.

وتابع الكعبي: «لقد حمل علم اتحاد الإمارات رسائلَ متكاملة للداخل والخارج كانت جديرة باعتزازِ كل إماراتي بوطنه وقيادته الحكيمة الشجاعة، فكان أخضر النماء والرخاء والاستدامة مُشعاً نورَه كالشمس، وكان أبيض الخير والعطاء والسلام نقياً واضحاً، وكان أسود القوة والمتانة والعزة، وكان أحمر الدم والكرامة شاهداً على مسيرة تضحياتٍ مليئةٍ بالشهامة والشجاعة والكرامة والإقدام والسير بخطى ثابتة نحو المجد ليضاف إلى السجل الناصع لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة المُحبة لأبنائها ورفعة بلدها ونمائها».