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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة الجزائرية: نتائج الاستفتاء على الدستور "تعبير حقيقي وكامل" لإرادة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365
أكدت الرئاسة الجزائرية أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" عن إرادة الشعب وتبين أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان "وفيا لالتزاماته".
جاء ذلك في بيان اصدرته الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الاثنين، تعقيبا عن إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالموافقة عليها بنسبة 8ر66 بالمئة .
وأضاف البيان، أن النتائج قد أظهرت أن اقتراع الأول من نوفمبر 2020 كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أن النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات كانت تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب، كما تبين أن رئيس الجمهورية قد كان وفيا لالتزاماته حتى يتم الشروع أخيرا في المسار الكفيل بالسماح بالتعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخص مصيره.
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