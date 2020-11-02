"كواليس حبس طفل المرور ومحاكمة أحمد شفيق في فساد الطيران".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الإدارية العليا تستقبل 75 طعن على نتيجة انتخابات النواب.. والفصل فيها السبت المقبل

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، 74 طعن قضائي، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي ظهر أمس الأحد.

بيان من نادي القضاة بشأن واقعة "طفل المرور": تصرف فردي

قال مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إنه تابع بكل أسف ما تم نشره بشأن إحدى الوقائع التي تضمنت تصرفات وأفعال غير مسئولة من أحد الأطفال وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمواقع.

النيابة العامة تكشف سبب حبس "طفل المرور" وتطلب بيانات المالك الفعلي للسيارة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، مساء اليوم الإثنين، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

قضية "طفل المرور".. النيابة تأمر بعرض نجل القاضي و4 آخرين على الطب الشرعي

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بإرسال المتهم "أحمد. أ" المعروف بـ"طفل المرور" و4 آخرين إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم للمتهمين.

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بقضية "تهديد الفتيات" لجلسة 4 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن، في تهمة جديدة خاصة بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الفتيات، لجلسة 4 نوفمبر لتعذر حضور المتهم.

طلب رسمي من النيابة للقاضي والد "طفل المرور"

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طلبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، مذكرة من المستشار "أ. ع" والد المتهم "أحمد" في القضية رقم 19133 لسنة 2019 المعروفة بـ"طفل المرور".

حبس 4 أشخاص وإيداع "نجل القاضي" دار ملاحظة بقضية "طفل المرور"

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس 4 أشخاص على ذمة التحقيقات في القضية رقم 19133 لسنة 2020 المعروفة بقضية "طفل المرور".

المرور تعيد فتح طريق " القصير- قفط "

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم الاثنين ، إعادة فتح طريق القصير اتجاه قفط عقب تحسن الأحوال الجوية.

وزير الداخلية يكرم أمين الشرطة بطل واقعة "طفل المرور"

كّرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديرًا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث، والذى أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر، والتزامه بسلوك الطرق القانونية فى التعامل مع هذا التجاوز.

النيابة العامة: حبس سائق تسبب في وفاة وإصابة 17 مواطنا بحادث بالبدرشين

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، بحبس قائد مركبة أجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في حادث نتج عنه وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بالبدرشين بالجيزة.

"إنقذيني يا أبلة منيرة.. عمو مجدي قتلني".. اللحظات الأخيرة لطفل سوداني بأكتوبر

روت منيرة إبراهيم مديرة مدرسة اللحظات الأخيرة للطفل السوداني محمد حسن الذي قُتل غدرًا على يد صديق والده بحي مساكن عثمان في مدينة 6 أكتوبر، الخميس الماضي.

7 ديسمبر.. المرافعة في محاكمة أحمد شفيق في "فساد الطيران"

قررت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الطيران المدني" لجلسة 7 ديسمبر المقبل، للمرافعة.