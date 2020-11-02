أول فيديو للحظة إطلاق النار على كنيس يهودي وسط فيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
نشرت صحيفة "بي إن أو" الأمريكية، مقطع فيديو على موقع "تويتر"، لإطلاق مسلح النار على كنيس يهودي وسط العاصمة فيينا.
وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مصدر بوزارة الداخلية، مقتل شخص وإصابة آخرين، في إطلاق نار على كنس يهودي وسط العاصمة النمساوية فيينا.
وكانت الشرطة النمساوية على موقع "تويتر"، أعلنت وقوع عدة إصابات في وسط فيينا، لافتة إلى أنها نشرت قواتها في المنطقة.
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