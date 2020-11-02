مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار على كنس يهودي بفيينا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أفادت وكالة رويترز، بأن وزارة الداخلية أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين، في إطلاق نار على كنس يهودي وسط العاصمة النمساوية فيينا. وكانت الشرطة النمساوية على موقع "تويتر"، أعلنت وقوع عدة إصابات في وسط فيينا، لافتة إلى أنها نشرت قواتها في المنطقة.

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