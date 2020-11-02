جنوب سيناء تخزن 883 ألف م3 من مياه السيول في 11 بحيرة صناعية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية في جنوب سيناء، المهندس عبدالرحمن فريد، أن كمية المياه التي جرى رصدها وتخزينها جراء السيول التي شهدتها المحافظة أمس بلغت قرابة 883 ألف مترمكعب، استفادت منها البحيرات والسدود الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول بـ 11 موقعًا، لافتًا إلى أنه جاري تقدير كميات المياه التي حصدت في المواقع الأخرى.

وأضاف فريد، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه جرى تشكيل عدد من اللجان، لإجراء جولات تفقدية بالمواقع التي تعرضت للسيول أمس، بهدف تحديد نسبة الخسائر، والمواقع التي تحتاج للصيانة، إضافة إلى تقدير كمية المياه المحتجزة داخل السدود والبحيرات.

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وتضمنت كميات المياه التي جرى حصرها 227 ألف م3 في مدينة الطور، بينها 200 ألف م3 في بحيرة الأعوج، و25 ألف م3 بسد ميعر، و2000 م3 بسد حبران، وجميعها تحت الإنشاء.

كما جرى تخزين 300 ألف م3 بسد الجيني التابع لمدينة دهب، وحجزت بحيرة "1" بمدينة طابا 20 ألف م3، وجرى تخزين 250 ألف م3 في بحيرات مدينة نويبع، بينها 50 ألف م3 داخل بحيرة النقب، و100ألف م3 في بحيرة النقب "2"، و100 ألف م3 بسد شبيحة.

وجرى أيضًا تخزين 86 ألفًا و200 م3 من المياه بمدينة سانت كاترين، بينها 10 آلاف م3 في بحيرة "1"، و75 ألف م3 في بحيرة "2" بوادي الشيخ، و1200 م3 في خزانين أرضي.​