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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

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أدانت المملكة العربية  الهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم

الاثنين، وأوردته وكالة الأنباء السعودية، أكدت فيه رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار.


وشددت الوزارة على وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
 

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