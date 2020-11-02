النمسا: قتيل وعدد من الإصابات في هجوم على كنيس وسط فيينا

أعلنت النمسا، عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات في هجوم على كنيس وسط فيينا، اليوم الإثنين، ووجهت الشرطة نصائح للمواطنين بتجنب مركز المدينة، وفقًا لقناة الغد.
وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا، إن الشرطة تنتشر بكثافة حاليا في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاقنار.
وامتنع المتحدث عن التعليق على سبب انتشار الشرطة.
وقالت الصحيفة، إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة، كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.
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