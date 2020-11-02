8 شروط للتقديم في وظائف الجوازات السعودية عبر أبشر للتوظيف

احتل تريند "أبشر للتوظيف"، مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، وظائف جديدة في الجوازات على رتبة (جندي) رجال.

موعد التقديم على وظائف الجوازات على أبشر للتوظيف:

وفقًأ لبيان الإدارة، فأنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر للتوظيف، خلال الفترة من اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، وحتى الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري.

شروط التقديم في وظائف الجوازات على

أبشر للتوظيف:

- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة

العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

- أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

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- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

رابط أبشر للتوظيف:

ويمكن للراغبين في الالحتاق في وظائف الجوازات السعودية، تسجيل البيانات المطلوبة عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

ابشر توظيف الجوازات