ملك الأردن يؤكد أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين، وبخاصة فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع، وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها عناصر الأمن العام في مواجهة وباء كوروناومساعدة المواطنين.
يذكر أن مجموعة من الأردنيين قد اعتدوا على فتى أردني (16 عاما) بالضرب وبتروا ساعدي يديه وفقـأوا عينيه، وتم القبض عليهم ويباشر القضاء محاكمتهم.
مع القيادات الأمنية اليوم بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن تقديره لدور رجال الأمن في حماية المواطنين والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأعرب العاهل الأردني - خلال اجتماعه
وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قد أنهت استعداداتها الأمنية لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المقبل بيسر ونزاهة.
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