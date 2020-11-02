ملك الأردن يؤكد أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين، وبخاصة فيما يتعلق بجريمة الزرقاء، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمع، وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها عناصر الأمن العام في مواجهة وباء كورونا

ومساعدة المواطنين.



يذكر أن مجموعة من الأردنيين قد اعتدوا على فتى أردني (16 عاما) بالضرب وبتروا ساعدي يديه وفقـأوا عينيه، وتم القبض عليهم ويباشر القضاء محاكمتهم.



وأعرب العاهل الأردني - خلال اجتماعه

مع القيادات الأمنية اليوم بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن تقديره لدور رجال الأمن في حماية المواطنين والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.



وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قد أنهت استعداداتها الأمنية لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري المقبل بيسر ونزاهة.

