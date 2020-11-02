أبشر للتوظيف.. رابط التقديم على وظائف الجوازات السعودية

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند بعنوان " أبشر للتوظيف"، الذي احتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من 100 ألف عملية بحث مختلفة.

وتستقبل بوابة أبشر للتوظيف، طلبات وظائف الجوازات التي كشفت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، للاتحاق بوظائف رتبة (جندي) رجال.

موعد التقديم على وظائف الجوازات على أبشر للتوظيف:

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وفقًأ لبيان الإدارة، فأنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر للتوظيف، خلال الفترة من اليوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، وحتى الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر الجاري.

رابط أبشر للتوظيف:

ويمكن للراغبين في الالحتاق في وظائف الجوازات السعودية، تسجيل البيانات المطلوبة عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف من هنـــــــــــــــــــــــــــا.